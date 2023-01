Les nids-de-poule pullulent dans la région verviétoise, «mais pas plus que d’habitude»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un sujet dont on caquette volontiers, alors que l’hiver est bien entamé, ce sont les nids-de-poule. Ils fleurissent au gré des gels et des dégels et portent de rudes coups aux amortisseurs, quand ils ne martyrisent pas les jantes des deux-roues.

Ainsi une de nos lectrices, Violette, témoigne suite à notre appel sur le groupe SudInfo Meuse Verviers : à vélo « pour mes trajets pour le travail (de Verviers, près de la gare, jusqu’à la rue de Limbourg) et pour aller chercher mon fils à l’école (de Verviers, près de la gare, à Heusy), c’est invivable » : « c’est devenu une catastrophe et cela devient dangereux ».

Elle précise : « Soit je zigzague au milieu de la route pour éviter les cratères, soit je roule dedans et ils sont tellement profonds que ça tape ma jante, tellement le choc est violent ». Et sur les pistes cyclables, c’est pire, fulmine la Verviétoise.

Heusy n’est pas épargné. - Y.B.

Alors, avec l’offensive hivernale en cours, doit-on déjà déduire que 2023 sera une année noire ? Pour Maxime Degey, l’échevin des Travaux de Verviers, il est un peu tôt pour établir un diagnostic. Le bilan sera fait quand le gel aura disparu et qu’on aura cessé d’épandre du sel. « De toute façon, les centrales de tarmac n’ouvriront qu’en février ».