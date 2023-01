À Thimister-Clermont, De Bouche à Oreille mise davantage sur la coopération avec «Coop’Osons»

Ce mercredi, l’ASBL De Bouche à Oreille, de Thimister-Clermont, à décidé de changer le nom de son secteur « Éducation à la paix ». Place maintenant à « Coop’Osons », qui mise davantage sur la coopération. « C’est pour donner un nouveau souffle qui est plus en adéquation avec aujourd’hui », explique dans les colonnes de l’Avenir Alain Klein, directeur de projets et secrétaire général du réseau. « On voulait être davantage dans l’air du temps et réaffirmer la nécessité d’oser coopérer. » Avec sa démarche d’éducation permanente, le secteur s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants.

« Notre but est de sensibiliser les citoyens », note Alain Klein, « de les impliquer dans la société et de leur proposer un regard critique sur le monde. » L’axe principal du réseau « Coop’Osons », c’est la coopération permanente. Et pour cela, quoi de mieux que les jeux de société, qui mènent justement les gens à coopérer ? Pour ce faire, une ludothèque est disponible dans les locaux, à Thimister, sans oublier une ludothèque mobile, plus récente. Un programme d’activités est déjà prévu pour le premier semestre de 2023, avec du sketchnoting ou encore de la sonothérapie.