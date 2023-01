Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Que va-t-il se passer en avril avec les aides gouvernementales pour soulager vos factures de gaz et d’électricité ? La TVA réduite de 21 à 6 %, la prime mensuelle de 196€ (135€ pour le gaz et 61€ pour l’électricité), le tarif social élargi qui a doublé le nombre de bénéficiaires, la prime mazout (dont on ne parle plus beaucoup), tout ça se termine à la fin du mois de mars.

Discussions « urgentes »

Le gouvernement doit donc en discuter « d’urgence ». C’est dans ce contexte que le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), a sorti, mercredi, sa proposition de réforme des accises sur le gaz et l’électricité… Puisque le gouvernement s’était mis d’accord, il y a un an, pour une « réduction intelligente » de la TVA, ce qui lie une TVA permanente à 6 % à un système d’accises permettant une sorte de « yo-yo » de vos factures, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l’évolution des prix sur le marché qui doit se répercuter sur vos factures.