«Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard»: on a testé en avant-première le prochain jeu de la licence Harry Potter et c’est… magique (vidéos)

Cela fait plusieurs années que la saga Harry Potter est arrivée à son terme au cinéma. Et même si Les animaux fantastiques ont pris le relais, les couloirs de Poudlard manquent certainement à tous les fans. Avec Hogwartss Legacy, les retrouvailles vont enfin avoir lieu et ça promet d’être magique. En tout cas, c’est ce que ce test en avant-première sur PS5 laisse penser.

Il faut déjà savoir que tout le château est modélisé et qu’on peut s’y balader librement. Oui, car le titre est un monde ouvert dans lequel on contrôle son propre personnage, bien avant la naissance d’Harry Potter. Mais même si ce personnage peut être richement personnalisé (sexe, couleur de peau, visage, pilosité, etc.), il suit une trame narrative unique avec un passé assez mystérieux.

Un jeu pour les fans, par des fans

La première bonne surprise concernant le personnage est qu’il est doté de la parole, loin des personnages personnalisés muets, en dehors des cris, qu’on a l’habitude de contrôler dans les jeux vidéo. Les dialogues sont soit disponibles en français, soit en anglais. Et de ce que nous avons entendu lors des quelques cinématiques visionnées, le doublage est très bon. Les graphismes sont aussi convenables pour un monde ouvert qui doit afficher pas mal d’éléments de décor dans une zone élargie. Et les musiques sont agréables, dans le même registre que ce qu’on peut entendre dans les films Harry Potter.

L’autre point qui nous a rapidement sauté aux yeux est le détail accordé à l’univers d’Harry Potter. Par exemple, des sombrals se révèlent en arrière-plan lors d’un moment bien particulier que les connaisseurs de l’univers magique comprendront. Cette minutie apportée au jeu peut s’expliquer par la présence de Moira Squier, narrative lead sur le projet. Véritable fan des livres avant tout, elle a travaillé sur énormément d’œuvres dérivées pour apporter son expertise et sa précision par rapport à l’univers.

C’est un Nimbus 2000, Harry !

Que serait le monde des sorciers sans balai pour voler ? Dans un monde ouvert, cet équipement est même indispensable pour pouvoir se balader de zones en zones sans que cela ne devienne barbant. Il s’invoque et se range très facilement et, une fois dessus, le tout est très maniable. Le seul point frustrant concerne la barre d’endurance du balai, qui se vide très vite. Il n’est pas à exclure la possibilité d’augmenter cette jauge, puisqu’un menu d’amélioration du balai existe. Par contre, l’endurance est illimitée si on frôle le sol ou l’eau. Il sera même possible de chevaucher un hippogriffe, mais ce test en avant-première ne nous l’a pas permis.

Poudlard, à la brique près

L’intérieur de Poudlard est plutôt bluffant. Tout est identiquement reproduit et s’y balader apporte une sensation familière. Forcément, qui dit aventure en monde ouvert dit aussi son lot de quêtes annexes qui n’ont pas toujours grand intérêt. Nous avons pu en tester une qui consiste à aller récupérer des livres envoûtés qui volent dans la bibliothèque de l’école. Il suffit de partir à la chasse à coups de sortilège « accio » pour les récupérer. Si jamais certains se cachent un peu trop bien, le sortilège « revelio » est là pour les dévoiler à travers les murs, plafonds et objets. C’est aussi avec ce sort qu’il est possible de dénicher des trésors dissimulés un peu partout dans le décor. Il devrait se révéler particulièrement utile au fil de l’aventure, car Poudlard réserve bien des secrets au bout de ses innombrables couloirs.

Avada Kedavra !

Avant d’aller mettre des bâtons dans les roues des braconniers et des gobelins aux sombres intentions, il est nécessaire de s’entraîner au combat à coups de baguette magique. Pour cela, rien de tel que les duels à l’école et les entraînements avec mannequin. Les combats sont bien nerveux et fluides à condition de bien maîtriser ses sortilèges pour savoir enchaîner les combos. Si on a bien saisi les mécaniques d’attaque et de défense, les combats peuvent être très plaisants et stylés. Le tout est bien diversifié, car il existe de nombreux sorts à débloquer au fur et à mesure de l’aventure et on peut y accéder rapidement via des raccourcis programmés en fonction de ses préférences. Certains sont pratiques comme se rendre (presque) invisible ou réparer des objets. Les autres sont pour le combat, avec notamment des sortilèges impardonnables : Avada Kedavra et Doloris. Cela montre que les choix laissés au joueur durant l’aventure permettent de prendre un chemin bien moins lumineux que la bande à Harry…

Bien parti pour cartonner

À la façon d’Elden Ring fin 2021, Hogwarts Legacy est bien parti pour être le carton tant attendu de ce début d’année 2023. Ce test en avant-première a déjà été très convaincant, alors que plusieurs éléments n’ont pas été montrés comme les cours de magie, la gestion d’animaux fantastiques ou toute la partie décoration du mobilier. Malheureusement, il ne sera pas possible de jouer au quidditch. De petits bugs sont survenus pendant l’essai, mais rien de bien méchant. D’ici la sortie officielle, nul doute que les développeurs mettront un point d’honneur à rendre l’expérience la plus agréable possible.

Rendez-vous le 10 février pour le test complet sur Sudinfo.be. Le jeu sortira sur PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.