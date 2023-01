Le conseil communal louviérois brandit la photo d’Olivier Vandecasteele en geste de solidarité

Mardi soir, l’ensemble des membres du conseil communal Louviérois ont tenu à marquer leur solidarité envers Olivier Vandecasteele, le travailleur humanitaire belge détenu impunément en Iran depuis février 2022. Originaire de Tournai, il a été arrêté le 24 février à Téhéran où il est incarcéré depuis. Il a été condamné à quarante ans de prison et septante-quatre coups de fouets.

« Cet humanitaire a été condamné à des peines sans entendement, j’invite quiconque à signer la pétition en ligne portée par Amnesty International afin de faire pression sur les autorités iraniennes », a déclaré le bourgmestre Jacques Gobert en invitant tous les conseillers et échevins à se réunir en arc de cercle en arborant chacun une photo d’Olivier dans sa main. « Nous voulons marquer notre soutien unanime dans ce combat par rapport à sa famille, ses amis et associations qui le soutiennent », a poursuivi le bourgmestre. Et de conclure : « C’est un signe de soutien qui correspond profondément avec les valeurs de notre ville »