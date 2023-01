La régionale Ecolo de Charleroi Métropole plaide pour une ligne toujours plus verte et qui ne laisse personne au bord de la route

La préservation de la biodiversité est l’un des chevaux de bataille des Verts. « La création du Parc National de l’Entre-Sambre-et-Meuse est assurément une très bonne nouvelle pour notre région », résume le député régional Christophe Clersy. Parce qu’il va contribuer à la protection de l’environnement et au développement de l’écotourisme. « Parce qu’il constitue aussi une opportunité économique. En Haute Campine où se trouve le seul parc national du pays, l’initiative a généré la création de 5.000 emplois », insiste le Courcellois.

Mobilité douce et transports

Autre axe cher aux Écolos, une mobilité douce accessible à tous. Deux dossiers sont aujourd’hui en passe de prendre corps : l’extension du métro vers Châtelet et le futur hôpital des Viviers (GHdC). Pour rappel, la ligne M5 s’étirera sur 5,5 km et desservira 8 nouvelles stations à une fréquence de 7,5 minutes en heures de pointe et de 10 minutes en heures creuses. Le Sud de Charleroi n’est pas oublié. Ici, c’est le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) qui viendra étoffer l’offre en transports en commun. « À l’horizon 2026, Charleroi disposera ainsi d’un réseau structurant complet. Un préalable essentiel pour inciter les Carolos à moins utiliser leur voiture individuelle », indique Julien Lechat. Les élus Ecolos enfoncent un autre clou, celui de l’accessibilité des transports en commun. Depuis septembre dernier, les 18/24 ans, les plus de 65 ans et les BIM peuvent emprunter le TEC pour 1 €/mois. Le TEC n’indexera pas non plus ses tarifs jusqu’en 2024 inclus. Ces deux mesures représentent un effort régional de près de 100 millions d’euros. « Investir dans le réseau et faire diminuer les prix, c’est selon nous ce qu’il faut faire pour une région plus dynamique, plus solidaire, plus durable », résume le co-président de la régionale Ecolo de Charleroi Métropole.