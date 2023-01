Christian Beaupère et Stephan Uhoda nommés «citoyens d’honneur» de la Ville de Liège

La cérémonie des « citoyens d’honneur » de la Ville de Liège a pour objectif d’honorer celles et ceux qui œuvrent ou ont œuvré, par leurs actions personnelles, leurs carrières exemplaires, leurs réalisations ou leurs performances, au développement et/ou à la renommée de Liège. C’est dans ce cadre que ce jeudi soir à l’hôtel de ville, deux Liégeois ont reçu cette belle distinction honorifique. Stephan Uhoda est un homme d’affaire, entrepreneur, collectionneur d’art, mécène et amoureux de la Ville de Liège. Actif, entre autres, dans le domaine du « car services », il a développé stations-services, car-wash et, plus récemment, des épiceries fines.

Sa dernière idée est la réalisation d’une œuvre monumentale temporaire et colorée sur la verrière de la gare de Liège-Guillemins. Réalisée par l’artiste Daniel Buren, cette installation intitulée : « Comme tombées du ciel, les couleurs in situ et en mouvement » renouvelle notre regard sur l’architecture et met en avant notre ville sur la scène culturelle internationale.

La cérémonie s’est déroulée jeudi soir. - L.G.

Entré à la police le 1er juin 1976, Christian Beaupère a exercé tous les grades dans pratiquement toutes les directions de la police liégeoise. Il sera chef de corps de la Police de Liège durant 22 ans et mettra en place de nouveaux services, méthodes ou plans d’action dans un contexte parfois difficile. Passionné, rassembleur et à l’écoute, il a toujours prôné la bienveillance plutôt que la confrontation. Retraité depuis septembre 2022, après 46 ans de carrière, il se consacre à présent à sa famille et à sa passion pour la batterie (et le jazz).