Yorbe Vertessen cité pour remplaçer Dante Vanzeir, en partance pour les New York Red Bulls

Cité à Anderlecht (mais où la situation de crise pourrait le freiner) et à l’Antwerp, Yorbe Vertessen, cet attaquant belge de 22 ans du PSV, intéresse donc également le club saint-gillois. S’il a montré des choses intéressantes ces deux dernières saisons du côté d’Eindhoven, il n’a pas pour autant réussi à s’imposer comme titulaire indiscutable. Et avec l’arrivée de l’ancien joueur du RSCA, Fabio Silva, il pourrait redescendre d’un cran dans la hiérarchie.

L’Union, de son côté, doit trouver avant la fin du mercato hivernal (le 31 janvier) un remplaçant à Dante Vanzeir, en partance pour les New York Red Bulls. Pour l’heure, l’attaquant belge de 24 ans s’apprête à passer ses tests médicaux. S’il les réussit, il devrait être dans un avion en direction des États-Unis la semaine prochaine. À partir du 31 janvier, date de l’ouverture du mercato en Major League Soccer, il pourra signer son contrat de longue durée, qui courra sur quatre ou cinq saisons. En attendant, un accord verbal a d’ores et déjà été trouvé entre les New York Red Bulls et l’Union concernant le montant de l’indemnité de transfert. Celui-ci sera de 5 à 6 millions d’euros en fonction des primes.

Pour Vanzeir, ce transfert aux États-Unis représente assurément une belle opportunité financière. Car l’attaquant sera l’un des trois « designated players » (joueurs désignés) de son club. Ces joueurs que chaque formation de MLS est autorisée à recruter en dépassant le plafond salarial. La saison dernière, ce plafond s’élevait à environ 4,5 millions d’euros par équipe, et 560.000 euros par joueur.

Si le transfert se déroule sans accroche, Vanzeir partira rapidement en « camp d’entraînement » avec sa nouvelle équipe, en Californie, afin de préparer au mieux la saison de MLS qui débutera le 25 février prochain et qui se terminera au mois de novembre. Sachant qu’il n’y a aucune trêve durant l’entièreté de la compétition, Dante Vanzeir, qui est en action depuis le mois de juillet 2022 (et le début de la Pro League), pourrait dès lors jouer près d’un an et demi sans discontinuer…