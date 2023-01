Zone bleue: la majorité veut envoyer un troisième rappel aux «mauvais payeurs» avant de saisir le tribunal

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La majorité politique de Braine-le-Comte veut donner une troisième chance à ceux qui ont oublié de payer leur redevance pour le stationnement en zone bleue.

Jusqu’à présent, suivant le règlement voté en juin 2022, les automobilistes qui oubliaient de mettre leur disque de stationnement, ou bien qui restaient garés au-delà des deux heures autorisées, risquaient de se voir imposer une redevance administrative de 27 € pour la journée.

Faute de payer dans les 30 jours, un premier rappel était envoyé, avec des frais supplémentaires de 2,5 €. Puis, après 15 jours supplémentaires, un 2e rappel, avec encore 7,5 € de frais. Et enfin, après 15 jours encore, faute de paiement, le dossier était transmis au gestionnaire Alfapark pour recouvrement auprès de la Justice, via un huissier. Et des frais de justice autrement plus importants : au moins 200 € de plus à charge du « mauvais payeur ».

Le règlement, à la demande d’Alfapark, devrait cependant être changé ce lundi 30 janvier au conseil communal.