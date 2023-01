«One Piece Odyssey», test et avis: un jeu qui plaira principalement aux grands fans

Dans un moment de l’histoire entre les arcs Dressrosa et Pays de Wa, l’océan a encore joué un sale tour à l’équipage du Chapeau de paille. Le Sunny s’est échoué dans un piteux état sur l’ile légendaire de Watford, ce qui force Luffy et ses compagnons à explorer ce nouveau territoire pour trouver de quoi réparer leur bateau. Dans cette nouvelle quête, ils font la rencontre de deux personnages inédits : Adio et Lim. Cette dernière, effrayée par les pirates, ôte les pouvoirs des héros qui doivent alors se mettre également à la recherche de cubes magiques pour récupérer leurs compétences. Cette histoire originale créée spécialement pour le jeu est directement un bon point, alors que les développeurs auraient simplement pu revenir une énième fois sur les événements du manga. Enfin, presque. Car cette Lim cache un autre pouvoir qui permet d’explorer des souvenirs. L’équipage va donc être baladé entre Watford et des moments clés de leur périple bien connu, comme par exemple Alabasta.

Du fan service à la pelle Mais il ne faut pas s’attendre à un monde ouvert, même si l’apparence peut le suggérer. One Piece Odyssey est surtout un enchaînement de gros couloirs qui laissent peu d’espace à la liberté d’exploration. Les sauts sont courts et il est nécessaire de faire appel aux compétences des différents personnages pour passer les différents obstacles. Car, oui, chaque héros est jouable et cela marque le principal atout de ce titre : One Piece Odyssey déborde de fan service pour le plus grand bonheur des acharnés du chef-d’œuvre d’Eiichiro Oda. Avec Luffy, il est possible d’attraper des plateformes en hauteur ; avec Nami, de l’argent peut être trouvé au sol ; avec Chopper, il est possible de passer par des endroits exigus, etc. Les dessins sont bien conformes au coup de crayon du mangaka et chaque personnage est doublé par son comédien officiel, en japonais. L’humour si caractéristique à One Piece fait aussi bien partie de l’aventure.

La démarcation avec ses prédécesseurs se note dans le gameplay. Pirate Warriors était un beat’em all, World Seeker une aventure, alors qu’Odyssey est un J-RPG. Il faut donc forcément s’attendre à des combats bien moins nerveux. Ici, on affronte des ennemis au tour par tour, mais avec quelques spécificités qui apportent un côté tactique. D’abord, le champ de bataille est divisé en zones où les personnages sont dispersés. Les attaques peuvent alors se faire sur sa propre zone, mais aussi dans une zone voisine, selon la technique choisie. Il faut aussi prendre en compte les forces et les faiblesses de chacun par rapport aux adversaires, tout en gérant la barre de points de compétence qui tombe plus vite à zéro que la barre de vie. Mais tout cela se révèle vite assez surfait, car le principal défaut du jeu rattrape la magie qu’offrent le visuel et l’histoire : One Piece Odyssey est trop simple et parfois ennuyant. Le mode automatique, conjugué au mode accéléré, expédient les combats inutiles et on y devient vite accro, tellement la plupart des affrontements sont barbants. Seuls les combats de boss ont un soupçon d’intérêt. Et encore… Car certains ennemis ne font durer le combat que par leur immense barre de vie plutôt que par le danger qu’ils représentent. Par contre, il est très plaisant de voir que de nombreuses techniques respectent fidèlement celles qu’on voit tout au long du manga. Les animations sont magnifiquement réalisées et il est même possible d’effectuer des attaques groupées pour voir quasi tout l’équipage de passer à l’offensive ensemble. Une aventure qui met du temps à démarrer Concernant l’aventure en tant que telle, elle est excitante au début avant de retomber devant les enchaînements de cinématiques et de dialogues ou même de missions inintéressantes. Heureusement, les voyages dans les souvenirs, ainsi que les déplacements instantanés, rendent de l’intérêt à la poursuite de l’histoire. Il est tout de même important de noter que ce n’est qu’après cinq heures que se débloquent ces déplacements éclairs. En bon RPG, le titre amène également une dimension de crafting comme des billes pour Usopp ou des plats préparés par Sanji.