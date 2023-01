Un vol à la belge: un cambrioleur se cache dans le faux plafond, tombe… et se retrouve nez à nez avec la police!

Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux hommes se sont introduits dans un Proxy Delhaize à Haaltert vers 4h30 du matin, rapporte HLN. En entrant dans le magasin, l’alarme s’est déclenchée. La police est donc arrivée rapidement sur place.

« Deux inconnus ont brisé une fenêtre et se sont glissés à l’intérieur », déclare Frederik Vercruyssen, directeur du Delhaize. Il ajoute : « L’alarme silencieuse s’est immédiatement activée et j’ai reçu un appel téléphonique de la centrale d’alarme et j’ai ainsi pu voir les deux suspects se promener dans le magasin. » Les deux coupables souhaités dérober des cigarettes.