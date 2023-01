Vanzeir va rejoindre la MLS, Hoedt intéresse un club anglais: voici les cinq infos mercato marquantes du jour

1 Dante Vanzeir en passe de rejoindre la MLS

Cela ne fait désormais plus l’ombre d’un doute… L’Union, actuellement deuxième du classement, va devoir composer sans son meilleur pourvoyeur de buts durant la deuxième partie de saison. Sauf retournement de situation, Dante Vanzeir va quitter la Belgique pour rejoindre les New Red Bulls en MLS, le championnat nord-américain de football.

Lire aussi Le départ de Dante Vanzeir aux New York Red Bulls se précise: l’attaquant belge n’a plus qu’à réussir ses tests médicaux avant de signer son contrat!

Après la traditionnelle visite médicale, le Diable rouge devrait signer un contrat de quatre ou cinq ans en faveur du club new-yorkais, qui déboursera une somme comprise entre cinq et six millions d’euros pour s’attacher ses services.

2 Wesley Hoedt intéresse un club anglais

Élément indésirable depuis la fin de l’année dernière en raison de son comportement, Wesey Hoedt pourrait quitter Anderlecht cet hiver pour rebondir en deuxième division anglaise. Le club de Watford, où évolue notre compatriote Christian Kabasele, serait prêt à accueillir le défenseur batave. Une signature qui pourrait se faire sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

3 Opération dégraissage au Standard

Denis Dragus et Aleksandar Boljevic ne sont plus des joueurs du Standard. Le premier a été prêté avec option d’achat au Genoa et le second s’est engagé en faveur de l’Hapoël Tel-Aviv.

Dragus était arrivé au Standard en 2019 en provenance du club roumain du Viitorul Costanta. Le club liégeois l’avait déjà prêté en Italie, à Crotone, lors de la saison 2020-2021. Quant à Bolkevic, il était également arrivé au Standard en 2019 en provenance de Waasland-Beveren, où il évoluait depuis 2016. Il ne s’est jamais vraiment imposé chez les Rouches, qui l’avaient prêté à Eupen en 2021.

4 Bruges rapatrie un défenseur

Le Club de Bruges a rappelé le défenseur écossais Jack Hendry de son prêt à la Cremonese en Italie, ont annoncé les champions de Belgique ce jeudi.

Jack Hendry, qui reprendra les entraînements vendredi à Bruges, a été très peu utilisé à la Cremonese, jouant seulement six rencontres avec le promu en Serie A. Le club italien occupe la 20e et dernière place en Serie A avec seulement 8 points en 19 matches.

5 Marcelo Biesa se rapproche d’Everton

Quelques jours après le limogeage de Frank Lampard, Everton tient peut-être déjà son nouvel entraîneur. Selon des informations du Daily Mail, l’Argentin Marcelo Bielsa serait le favori pour prendre la succession de l’ancien joueur de Chelsea, remercié pour cause de (très) mauvais résultats. ‘El Loco’, aperçu ce jeudi à l’aéroport d’Heathrow à Londres, négocierait actuellement avec le club d’Amadou Onana

En Angleterre, Bielsa a déjà coaché Leeds United, où il avait été remercié il y a près d’un an.