Les prix de l’énergie continuent de baisser: voici pourquoi il est redevenu intéressant d’opter pour un contrat fixe!

En décembre 2022, pour une consommation annuelle de 3.500 kWh (comme valeurs, nous prenons 1.900 en heures creuses et 1.600 en heures pleines), un ménage namurois aurait payé 1.953 euros pour le contrat « Flow » d’Engie. En janvier 2023, on descend à 1.653 euros pour le « Luminus Basic ». On parle ici de contrats variables. On voit bien que les prix descendent. Si on regarde le contrat fixe le moins cher de Luminus, on grimpe à 1.826 euros. Pas loin de 200 euros de plus par rapport à un variable, soit une différence de 17 euros par mois.

Mais tout le monde n’est pas à l’aise avec un contrat variable, car les consommateurs qui font le choix de ce genre de contrat ne sont pas à l’abri d’une mauvaise surprise en cas de hausse rapide des prix de l’énergie, comme cela a été le cas l’an dernier. Autrement dit, si on accepte de payer un peu plus cher mensuellement, on peut affirmer aujourd’hui que ces contrats redeviennent intéressants. Dans l’exemple ci-dessus, le prix de la tranquillité d’esprit est donc de 17 euros par mois.

Depuis le 1er janvier, Luminus propose à nouveau des contrats fixes. « Le retour des contrats fixes est une bonne nouvelle en soi », affirmait début janvier Julie Frère, la porte-parole de Test Achats. « Le fait que les prix baissent encourage les fournisseurs d’énergie à revenir vers des contrats fixes plus stables pour les consommateurs ».

Luminus est le seul fournisseur à proposer cela. Chez Engie, on nous dit que « ce n’est pas à l’ordre du jour ». Pour l’heure, les autres fournisseurs estiment que la différence de prix entre variable et fixe, ce qu’ils appellent « le prix du risque », est trop élevée. Mais ils suivent l’évolution du marché de très près. D’autant que c’est une demande récurrente des clients, nous confiaient récemment plusieurs fournisseurs d’énergie. Car on le sait, les Belges sont attachés à des contrats à prix fixe. Ceux-ci représentaient d’ailleurs plus de 60 % du marché avant la crise… et avant qu’ils ne soient plus proposés par les fournisseurs.

Tranquillité d’esprit

Frédéric, un habitant de la province de Luxembourg, pense opter pour un contrat fixe, même s’il est objectivement plus intéressant de passer à un contrat variable, comme l’a démontré le comparateur de la Cwape. « J’ai souscrit un contrat fixe chez Engie en février 2022, pour un an. J’étais donc relativement tranquille en 2022, alors que les prix de l’énergie flambaient et que je voyais certains s’arracher les cheveux en recevant leur facture… Mais ce contrat va s’arrêter dans quelques jours et Engie ne fait plus de fixe. Alors j’ai fait une simulation avec ma consommation actuelle sur le comparateur de la Cwape. J’ai remarqué que Luminus propose un contrat fixe qui me reviendrait à plus ou moins 200 euros par mois. J’ai refait une deuxième simulation sur le site du Luminus pour en avoir le cœur net. 200 euros par mois, cela reste cher mais c’est acceptable, selon moi, compte tenu de la situation incertaine du marché. Qui sait ce qui pourrait se passer demain ? Je vais donc opter pour cela. Je tiens à ma tranquillité d’esprit ».

Comparer et analyser

Frédéric doit cependant avoir conscience de deux choses : si les prix continuent à baisser, il regrettera peut-être d’avoir pris du fixe au lieu du variable. Et si les autres fournisseurs se mettent à proposer à nouveau des contrats fixes dans les prochaines semaines, la concurrence pourrait également tirer les prix vers le bas. Cependant, pour des personnes qui n’ont pas trop le goût du risque, comme c’est le cas de Frédéric, les contrats fixes ont quelque chose de vraiment rassurant. Et, in fine, la différence entre fixe et variable n’est pas si énorme.