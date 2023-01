Air France prévoit trois vols par jour vers la Chine cet été

La compagnie française, qui assurait avant la crise du Covid-19, il y a plus de trois ans, « jusqu’à 32 vols par semaine de et vers la Chine », a prévu d’« augmenter » progressivement son offre « sur ces lignes, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué.

L’augmentation à venir du nombre de rotations vers la Chine va permettre à Air France-KLM de retrouver une activité « quasiment au même niveau que 2019 », a affirmé jeudi soir le directeur général du groupe franco-néerlandais Benjamin Smith : « C’est vraiment quelque chose qu’on attendait depuis longtemps ».

2023 sera donc « la première année d’activité pleine depuis le début du Covid (…). Nous sommes totalement prêts pour la réouverture de toutes nos lignes », a ajouté M. Smith lors d’une cérémonie de voeux à la presse à Paris.

Air France-KLM, qui a perdu plus de 10 milliards d’euros cumulés à cause de la pandémie, s’est astreint à une réduction d’effectifs et a été renfloué par les Etats français et néerlandais, notamment via des recapitalisations et des prêts garantis.

« Nous avons déjà remboursé 70 % de ces aides », a souligné M. Smith, en promettant de donner davantage de détails sur le remboursement des 30 % restants lors de la publication des résultats financiers annuels du groupe, le 17 février.