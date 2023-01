Plus de 150 écoles de Wallonie et de Bruxelles vont participer à l’enquête internationale TIMSS: une première depuis plus de 25 ans!

TIMSS 2023, c’est quoi ce « curieux animal » ? C’est l’acronyme de « Trends in International Mathematics and Science Study ». On parle ici d’une vaste enquête internationale, qui se déroule tous les quatre ans et qui a pour objectif de mesurer les acquis en mathématiques et en sciences des élèves de 4e année primaire. Pour cette édition 2023, plus de 60 pays participeront et la Fédération Wallonie-Bruxelles en fera donc partie, une première depuis 1996.