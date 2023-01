Quelques jours après la reconduction du staff mené par Jean-Yves Mercenier et Mika Freson, une première certitude est tombée. Pierre Moulin restera fidèle à son club de toujours une saison de plus. Wanze/Bas-Oha pourra ainsi encore compter sur son précieux capitaine - qui a d’ailleurs intégré le comité il y a un an - en 2023-2024.

Le reste de noyau sera vu dans les prochains jours.