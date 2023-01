Mercato: l’attaquant Nikola Stulic est très proche de rejoindre le Sporting de Charleroi

Même s’il scrute encore le marché, le Sporting de Charleroi tiendrait enfin son nouvel attaquant. Consciente de ses besoins dans le secteur offensif – encore accrus suite à la rupture des ligaments croisés de Nadhir Benbaouli, début janvier – malgré le retour au premier plan de Youssouph Badji, la direction carolo travaille d’arrache-pied pour dégoter un buteur capable d’être performant directement. Et, selon nos informations, après avoir étudié plusieurs pistes qui n’ont pas abouti pour diverses raisons (financières, mauvais « feeling », concurrence) depuis l’entame du mercato, elle a jeté son dévolu sur Nikola Stulic.

Âgé de 21 ans et formé au Partizan Belgrade, le grand attaquant (1m88) a inscrit un but en deux matches de tour préliminaire de la Conference League, mais surtout dix buts en dix-neuf rencontres de Super Liga serbe cette saison pour Radnicki Nis, où il s’était engagé il y a pile un an en provenance de la capitale. Nikola Stulic vient également de devenir international serbe puisqu’il a disputé une mi-temps avec l’équipe nationale A’ de son pays aux États-Unis dans la nuit de mercredi à jeudi. Après un travail intéressant qui a amené le second but serbe (victoire 1-2), il a inscrit un but, annulé pour un hors-jeu.

Désormais de retour en Serbie, Nikola Stulic devrait, sous réserve d’un accord final, rejoindre la Belgique très prochainement pour passer ses tests médicaux au Sporting. Alors que le joueur est lié au club serbe jusqu’en juin 2024 et que sa valeur est estimée à 1,5M d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt, nul doute que le matricule 22 devra délier les cordons de la bourse pour faire aboutir ce dossier qui sera, s’il se concrétise, un transfert définitif.

Si le transfert aboutit, ce ne sera pas forcément le seul mouvement au sein de l’attaque carolo d’ici mardi soir, mais cette arrivée permettra d’envisager la suite avec davantage de sérénité.