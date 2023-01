Un chef du groupe Etat islamique tué dans un raid américain en Somalie

«Al-Sudani se chargeait d’encourager la présence croissante du groupe Etat islamique en Afrique et de financer ses opérations dans le monde, y compris en Afghanistan», a commenté dans un communiqué le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Joe «Biden a dit très clairement que nous étions décidés à trouver et à éliminer toutes les menaces terroristes contre les Etats-Unis et contre le peuple américain, où qu’elles soient, même dans les endroits les plus reculés», a affirmé un autre responsable de la Maison Blanche.