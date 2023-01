La Russie interdira dés février la vente de son pétrole aux pays utilisant le prix plafond

Le 5 décembre 2022, les pays occidentaux avaient annoncé un embargo sur le pétrole brut russe transporté par voie maritime. Le même jour, les 27 États membres de l’Union européenne, les pays du G7 et l’Australie s’étaient mis d’accord, après des mois de négociations, sur un plafonnement du prix du pétrole russe à l’export à 60 dollars par baril. Dans les faits, seul le pétrole vendu par la Russie à un prix égal ou inférieur à 60 dollars peut continuer à être livré. Au-delà de ce plafond, il est interdit pour les entreprises de fournir les services permettant son transport maritime (fret, assurance, etc.). L’objectif étant de priver Moscou de revenus importants pour financer son intervention militaire en Ukraine.

« Nos entreprises, qui sont au courant de la situation, ont pris les devants pour diversifier leurs sources d’approvisionnement », poursuit-il. « Par ailleurs, le marché n’est pas tendu puisque nous produisons plus de diesel que nous n’en consommons. En cas de besoin énergétique, et pour compenser les embargos, nous pouvons toujours nous tourner vers d’autres régions du monde telles que les États-Unis, le Moyen-Orient, l’Asie ou le Royaume-Uni ».

« Tout cela n’aura pas d’impact sur la Belgique », analyse un porte-parole d’Energia. Et il en va de même pour la mesure qui entrera en vigueur le 5 février (lancée par les pays occidentaux, NDLR), et interdisant l’importation des produits pétroliers raffinés (diesel, mazout, essence…) depuis la Russie par voie maritime ».

La Russie est le deuxième plus gros exportateur au monde de pétrole et était, en 2021, le deuxième fournisseur d’or noir aux pays de l’Union européenne. Selon les dirigeants européens, 90 % des exportations de pétrole russe vers l’UE n’avaient déjà plus cours à la fin de l’année 2022 pour protester contre l’offensive russe en Ukraine. À partir du 5 février, plus aucune goutte de pétrole russe n’entrera en Belgique (par voie maritime).