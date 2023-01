La mémoire des victimes LGBTQ honorée pour la première fois lors des commémorations de l’Holocauste en Allemagne

« Ce groupe est important pour moi parce qu’il souffre toujours d’hostilité et de discrimination », a déclaré la présidente du Bundestag, Bärbel Bas, à l’AFP.

Même si l’ancien chef de l’État Roman Herzog (1994-1999) avait déjà évoqué en 1996 le destin tragique des homosexuels et lesbiennes sous le régime nazi, les militants en faveur des droits de la communauté LGBTQ estiment que leur histoire a longtemps été marginalisée voire oubliée.

La cérémonie de vendredi, où leur persécution sera mise en exergue, constitue « un symbole important de reconnaissance » de « la souffrance et la dignité des victimes emprisonnées, torturées et assassinées », estime Henny Engels de l’association pour les droits des homosexuels et des lesbiennes.