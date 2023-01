La fin de semaine s’annonce maussade, avec toujours une alerte jaune sur une partie de la Belgique: ciel couvert, légère bruine… voici les prévisions météo près de chez vous

La partie nord du pays bénéficiera de quelques rares et courtes éclaircies tandis que le temps sera souvent sec en basse et moyenne Belgique, bien qu’un peu de bruine soit possible localement.

Les maxima évolueront entre -1 degré en Hautes-Fagnes, +3 à +4 degrés sur le centre et +5 degrés à la mer. Le vent restera modéré et s’orientera au nord ou au nord-nord-est.

Ce soir et cette nuit, les conditions évolueront peu avec toujours beaucoup de nuages bas et de rares éclaircies. Un peu de bruine ou quelques flocons resteront possibles sur le relief ardennais et il y aura un risque de brouillard givrant. Les minima seront compris entre -2 et +1 degrés sous un vent modéré, puis faible à modéré, de nord-nord-est.

Samedi

Samedi, la journée débutera avec beaucoup de nuages bas, et un risque de brouillard givrant en Ardenne. Au fil des heures, des éclaircies se développeront et la nébulosité finira par devenir variable mais le temps restera généralement sec. Les maxima oscilleront entre -1 degré sur les hauteurs ardennaises, 3 ou 4 degrés dans le centre et 5 degrés à la mer. Le vent sera généralement faible de nord à nord-est puis faible et variable.

Dimanche

Dimanche matin, après une nuit glaciale, des éclaircies seront probablement encore présentes au sud du pays tandis qu’au nord les nuages bas seront majoritaires. En cours de journée, les nuages bas s’étendront progressivement à l’entièreté du pays avec un risque de faibles précipitations. Les maxima se situeront entre -2 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés à la mer, sous un vent généralement modéré de sud-ouest.