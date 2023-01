Patience sur la route ce vendredi matin: plusieurs tunnels de la Petite Ceinture à Bruxelles sont fermés

« Un problème de ventilation a été constaté dans le tunnel Loi », a indiqué à Belga une porte-parole de Bruxelles-Mobilité, Inge Paemen. « L’incident a entraîné la fermeture du tunnel Loi et Cinquantenaire et la police a également ordonné la fermeture du tunnel Tervueren pour éviter un effet entonnoir et une congestion de la circulation dans le secteur », a-t-elle détaillé.

De son côté, la police de Bruxelles-Capitale Ixelles a averti que des embarras de circulation étaient à prévoir entre 09h00 et 12h00 en raison d’une manifestation des zones de secours. « Nous vous conseillons d’éviter les secteurs suivants : le carrefour Arts-Loi et le Boulevard du Régent », a-t-elle préconisé sur le réseau social Twitter.

Les agents des zones de secours et les hommes du feu descendent en effet dans la rue vendredi matin afin de dénoncer un manque général de financement et leurs difficiles conditions de travail, alors que pompiers, ambulanciers et urgentistes se disent de plus en plus souvent victimes d’agressions verbales et physiques.