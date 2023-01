Près de 22 milliards d’euros de vêtements et d’appareils électroniques ont été détruits l’an dernier

Il s’agit de produits achetés en ligne mais renvoyés par l’acheteur à la société vendeuse, pour laquelle il est souvent moins coûteux de mettre le produit au rebut que de le revendre, écrit vendredi le journal Het Laatste Nieuws.

Au niveau mondial, on estime qu’annuellement 92 millions de tonnes de textiles sont jetés, dont seulement un pour cent est recyclé, ce qui est une catastrophe pour le climat. L’industrie de l’habillement représente en effet 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, les électroniques 4 %. Ces deux secteurs ont, ensemble, une plus grande empreinte sur le climat que les secteurs aéronautiques et maritimes combinés.