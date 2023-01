Les principaux changements au carnaval de Malmedy, le Cwarmê

Le principal changement impacte directement les Longs-Nés, qui sortent le dimanche et imitent tous les faits et gestes d’une personne choisie au hasard dans le public. Les organisateurs ont expliqué vouloir réguler ce masque traditionnel : désormais, c’est la « victime » et non la personne masquée qui recevra un verre. Libre à la personne de rendre ou non la politesse.