Christine, une Belge de 64 ans, vit un calvaire au quotidien, les paiements en espèce lui sont refusés: «Je vis dans la pauvreté, il n’y a pas toujours de l’argent sur ma carte bancaire»

« C’est douloureux, car il n’y a pas toujours de l’argent sur ma carte bancaire. Je vis dans la pauvreté, et la budgétisation de mes frais de subsistance se fait mieux avec de l’argent liquide », déclare-t-elle.

C’est une expérience étonnamment courante que Christine Jacobs a vécue. Mercredi après-midi, cette dame de 64 ans s’est vue refuser un paiement en espèce dans un Foodmaker à Gand, rapporte le Nieuwsblad. Elle souhaitait acheter un sandwich et un café.

Ce n’est pas la première fois qu’un paiement en espèce a été refusé à Christine : « J’étais étonné et j’ai insisté, mais la caissière a dit que son patron ne lui permettait pas d’accepter de l’argent liquide. Il y avait encore des gens dans le magasin, alors j’étais gêné, même si j’avais l’argent. Il m’en restait juste un peu, alors j’ai voulu me faire plaisir avec un café et quelque chose de sain. »