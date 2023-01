«Wolf Pack»: que vaut cette série surnaturelle qui marque le retour de Sarah Michelle Gellar? L’ancienne chasseuse de vampires est l’appât de cette nouveauté « avec loups-garous », dont les personnages principaux sont des adolescents. Le jeune public appréciera et… tremblera ! Dans cette nouveauté, Sarah Michelle Gellar ne chasse plus les vampires, mais un pyromane. - D.R.

Par Jean-Philippe Darquenne

C’est l’événement de cette fin janvier outre-Atlantique : Sarah Michelle Gellar est de retour sur les écrans dans une nouvelle série, « Wolf Pack », qui n’est pas sans rappeler « Buffy contre les vampires », qui a fait d’elle une star il y a bientôt 26 ans. Adaptation du roman éponyme d’Edo van Belkom, cette nouvelle création de Jeff Davis, à qui l’on doit déjà « Teen Wolf » (dont « Wolf Pack » est présenté comme le spin-off), a été lancée ce jeudi sur le service de streaming américain Paramount +. Elle se destine à un public jeune, et annonçons-le d’emblée, on a trouvé son installation plutôt alléchante. Lire aussi «Mayfair Witches»: que vaut cette adaptation en série d’un autre roman d’Anne Rice, déjà responsable d’«Entretien avec un vampire»? Mais on doit aussi prévenir les fans irréductibles de Sarah Michelle Gellar, elle n’y a pas la place qu’elle avait dans « Buffy », et n’apparaît qu’à deux reprises dans l’épisode-pilote, la première à la 31e minute (sur 53). Mais son rôle n’en est pas moins important puisqu’elle joue l’enquêtrice Kristin Ramsey, qui recherche celui (ou celle) qui a déclenché des feux de forêt incontrôlables à l’est de Los Angeles (précisément dans le coin d’Atwater). La série commence d’ailleurs avec des images très impressionnantes de ces feux qui se rapprochent d’une route où des dizaines de véhicules sont immobilisées. Parmi eux, un bus plein d’étudiants, où le focus se fait directement sur le jeune Everett (Armani Jackson), qui souffre d’anxiété profonde, et Blake (Bella Shepard) qui, comme les autres, sortent du bus en trombe et tentent de ne pas se faire écraser pour des dizaines de cerfs, daims, béliers et coyotes qui, pour échapper aux flammes, se ruent dans la direction des voitures, en percutent beaucoup et tuent plusieurs personnes. Une séquence forte et très réussie par Jason Ensler, le réalisateur de l’épisode.

Hospitalisé, Emmet remarque qu’il a une vilaine morsure en haut du dos, et Blake a en également une au niveau du ventre. Si vous préférez attendre le lancement de la série en Belgique, arrêtez ici votre lecture, car nous allons expliquer ce qui est arrivé à ces adolescents désormais très liés et dont la vie ne sera plus jamais la même. Dans le chaos et la cohue suscités par cet incendie, ils ont été attaqués par un loup-garou « puissance 10 » qui les a transformés en créatures de son espèce. La bête n’a pas encore été vue, mais cela semble clair à la fin de l’épisode, après que Kristin ait appelé Everett pour lui dire que le pyromane se trouvait à ses côtés dans le bus… Le choc !

Lire aussi «Entretien avec un vampire»: 30 ans après le film avec Tom Cruise et Brad Pitt, que vaut la nouvelle adaptation du roman d'Anne Rice? L’autre surprise, c’est qu’Everett et Blake ne sont pas les seuls à avoir été métamorphosés de la sorte. Alors qu’ils sont à nouveau dans la forêt sous une lune pleine, ils tombent sur les jumeaux Luna (Chloe Rose Robertson) et Harlan Briggs (Tyler Lawrence Gray), « annoncés » par leurs yeux jaunes fluorescents… Leur père Garrett (Rodrigo Santorro) est un garde forestier qui s’est égaré et que les émanations de fumées font sans arrêt tousser. Le deuxième épisode le montre dans le même état.