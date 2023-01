«Poker Face»: que vaut cette série présentée aux USA comme la version «trash, féminine et 2023» de «Columbo»?

Expression anglaise utilisée dans notre langue, « poker face » désigne le visage sans expression que prend un joueur de poker pour ne donner aucune indication à ses adversaires sur la nature de son jeu. On peut parler de dissimulation, voire de mensonge. Justement : la dissimilation et le mensonge sont au rendez-vous des dix épisodes (pour l’instant) de la série qu’a lancée le service de streaming américain Peacock ce 26 février. Une série qui s’intitule… « Poker Face » et est sortie de l’imagination d’un des hommes les plus créatifs d’Hollywood actuellement : Rian Johson, qui s’est fait connaître du monde entier en 2017 grâce à « Star Wars : Les Derniers Jedi », qu’il a écrit et mis en scène, et qui a « confirmé » ensuite en signant les deux « A Couteaux Tirés », dont le récent « Glass Onion » casse toujours la baraque sur Netflix.

Et comme ça ne lui suffisait pas, il a aussi créé ce « Poker Face » pour le premier épisode duquel il a mis le paquet, d’abord niveau casting. Nous allons y revenir. On savait Johnson hyper-fan d’Agatha Christie, mais il ne fait pas de doute qu’il est aussi nostalgique de « Columbo », car on pourrait qualifier ce nouveau bébé de version « 2023, trash et féminine » des enquêtes du Lieutenant pot de colle mais génial incarné par le regretté Peter Falk pendant plus de vingt ans.