Tessa Wullaert s’explique après sa réaction polémique au Soulier d’Or: «Cela a été complètement mal interprété»

Nicky Evrard a remporté le Soulier d’Or féminin, couronnant sa belle année en tant que gardienne des Red Flames et d’OHL, leader de la Lotto Super League. Elle a devancé de 87 points Tessa Wullaert, qui finit deuxième pour la quatrième fois. Absente de la cérémonie, l’attaquant a tout de même fait parler d’elle sur les réseaux sociaux en publiant un emoji clown dans le cours de la soirée. De quoi créer une polémique, à laquelle elle a répondu.

« Cela a été complètement mal interprété », explique Wullaert dans un entretien pour Sporza. « Ce clown s’adressait principalement à l’organisation. Quand on voit qu’ils pensent interviewer une des nominées, mais qu’il s’agit en fait de sa sœur, on se rend compte que les choses sont encore trop peu professionnelles. » La joueuse fait référence à cette scène où Gilles De Bilde, l’un des présentateurs de la soirée, s’est adressé à la soeur de Sari Kees au lieu de Sari Kees elle-même, 3e au classement du Soulier d’Or féminin.

Wullaert ne cache tout de même pas sa frustration après être passée une nouvelle fois à côté du trophée. « J’ai l’impression que les personnes qui votent ne se rendent pas compte de mes statistiques. Certaines étaient même les meilleurs du monde, je ne peux pas faire mieux. Je trouve ça frustrant. Je trouve cela injuste, comme si je n’avais pas droit à une part d’appréciation. Quand on a de telles statistiques dans l’épreuve masculine, on gagne de toute façon. Il suffit de regarder Onuachu l’année dernière. »

Elle a quand même présenté ses félicitations à la lauréate Nicky Evrard, sa coéquipière chez les Red Flames, sur les réseaux sociaux. « Elle ne peut rien y faire non plus. Elle a fait une excellente saison », lance Wullaert. « Mais j’ai le droit de me défendre. J’ai une voix et j’essaie de l’utiliser pour dénoncer ce genre de choses. Seulement, je ne suis pas toujours remerciée pour cela. »