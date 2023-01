Le magasin Aldi à Laeken fait peau neuve: «Nous rendons les courses encore plus faciles pour nos clients»

Situé avenue Houba de Strooper à Laeken, le magasin Aldi va connaître un grand lifting. Il fermera ses portes ce samedi 28 janviers à 16h et accueillera à nouveau les clients le samedi 4 février à 8h30. En attendant, les clients peuvent se rendre dans les magasins situés rue Emile Delva et rue de Wand. Ces dernières années, la gamme de produits frais chez ALDI s’est agrandie. Le discounter offre une gamme de viande fraîche, dont plus de 90 % d’origine belge. En outre, de plus en plus de fruits et légumes frais sont offerts en vrac. Après la reconversion, les clients découvriront tous les fruits et légumes frais immédiatement à l’entrée du magasin. Tout comme l’îlot avec les promos hebdomadaires sur les fruits et légumes.

« Avec notre nouvel agencement, nous rendons les courses encore plus faciles pour nos clients. En proposant nos fruits et légumes frais immédiatement à l’avant du magasin, le caddie peut être rempli facilement avec les produits les plus essentiels », déclare Jeroen Humblet, Manager Vente de la centrale d’Aldi Zemst. « De plus, nos clients bruxellois peuvent faire leurs courses chez Aldi aux mêmes prix bas qu’ailleurs en Belgique. »