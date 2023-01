Bientôt un premier renfort pour le Standard, sur le point de recruter le défenseur central Ibe Hautekiet

Après avoir enregistré les départs de Denis Dragus et Aleksandar Boljevic, et dans les heures qui viennent ceux de Nicolas Raskin et Selim Amallah, le Standard va cette fois pouvoir annoncer l’arrivée d’une nouvelle recrue.

Le club liégeois est proche d’attirer le défenseur central Ibe Hautekiet. Le joueur de 20 ans évolue actuellement dans l’équipe jeune du Club de Bruges, le Club NXT.

Un accord est sur le point d’être trouvé entre le Standard et Bruges, avec une officialisation qui devrait tomber dans les heures qui viennent.