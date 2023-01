Le nouveau folder d’Aldi choque les clients et crée la polémique: «Cela m’inquiète de le trouver dans les supermarchés»

Cette semaine, la chaîne de magasins Aldi propose dans son folder un nouveau produit destiné aux jeunes de 10 ans et plus : un jeu de poker rapporte le Nieuwsblad.

Melissa Depraetere, chef du parti Vooruit s’est exprimée sur le sujet sur Twitter : « L’industrie du jeu ne fait que ça. Une interdiction est nécessaire maintenant ». Or, Aldi n’est pas la seule chaîne à fournir ce genre de jeu d’argent aux plus jeunes, selon les experts : « Chez Dreamland, on peut trouver un jeu de poker « à partir de 8 ans » et chez Fun même dès « 4 ans » ». Ce produit n’a pas choqué que la chef du parti Vooruit, mais aussi une bonne partie des clients du magasin.