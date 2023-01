Basket (R1): Justine Colson remplacera Pascal Chardon à Pepinster la saison prochaine

Les choses bougent dans nos clubs. À Pepinster, une réunion importante s’est déroulée ce jeudi soir. Et on apprend que le coach de la R1 Dames, Pascal Chardon, ne poursuivra pas à la tête de l’équipe la saison prochaine.

En effet, c’est Justine Colson, qui a coaché en dépannage la semaine dernière à La Rulles, qui prendra les rênes de l’équipe. « Pascal nous a signifié ce jeudi qu’il allait un peu changer de vie », souligne Henry Francot, du comité pepin. « Et cela n’aurait pas été simple de s’investir à fond. On a donc décidé de privilégier une piste interne en choisissant Justine Colson. Un choix logique car Justine connaît très bien le club et l’équipe vu qu’elle y joue. Puis elle a dépanné le week-end dernier. Et elle gardera aussi son équipe de jeunes. On pense vraiment que c’est la bonne solution et on remercie Pascal pour son travail. »