Le carnaval de Nivelles reprendra sa forme habituelle du 25 au 28 février

Le carnaval de Nivelles, qui a la particularité de comporter le dimanche après-midi une cavalcade d’une vingtaine de groupes suivie d’un cortège d’environ 600 gilles, aura lieu du 25 au 28 février. Il est précédé de soumonces en batterie qui auront lieu samedi 28 janvier, et de soumonces générales qui se dérouleront le samedi 11 février.

«Nous faisons tout pour que notre carnaval reste l’un des plus beaux de Wallonie. Pour cette édition, dix sociétés de gilles, paysannes et fantaisies et 23 groupes de cavalcade feront briller les yeux des spectateurs. Cette aventure humaine ancestrale ne pourrait se réaliser sans l’appui de nos nombreux bénévoles», précise l’échevin nivellois du Folklore, Benoit Giroul.