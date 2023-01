Travaux d’égouttage à Oupeye: de nouvelles mesures de circulation dès ce lundi 30 janvier et pour six semaines

Le carrefour à feux formé par les rues de Herstal, Fexhe-Slins, du Comptoir et Devant la Ville sera fermé. « Cela implique le maintien des déviations déjà en place via les rues du Midi, Neuve, Gonissen, Place du Carcan, rue de la Tour, rue du Ponçay, Voie de Messe, rues des Martyrs et Devant-la-Ville », indique la commune d’Oupeye.

À cela s’ajoute une déviation pour les usagers qui franchissaient le carrefour à feux entre les rues Devant-la-Ville et de Herstal, ces derniers devront transiter par l’autoroute E40 via les accès 34 « Hauts-Sarts » et 35 « Herstal ». Dès l’autoroute E40, les usagers voulant rejoindre le centre et le nord d’Hermée devront sortir à l’accès 35 « Herstal » puis accéder à Hermée via Vivegnis et Oupeye. Les plans ci-annexés permettent de visualiser d’une part, les différentes déviations dans le centre d’Hermée et d’autre part, la nouvelle déviation via l’autoroute E40.