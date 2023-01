De nouveaux «pavés de la mémoire» installés dans une rue hautement symbolique à Bruxelles

La cérémonie s’est déroulée en présence d’élèves de l’école allemande de Wezembeek-Oppem, de deux écoles bruxelloises dont l’une d’Ixelles et l’autre de Molenbeek ainsi que d’une école de Herve en province de Liège. L’échevin de la Mobilité et des Travaux publics de la Ville de Bruxelles, Bart Dhondt, était également sur place pour l’occasion.

Les nouveaux pavés installés rendent hommage à l’épouse et aux enfants de Icek Schultz, dont la dalle était déjà installée. Etta-Idessa, sa femme et Rosa, Henri et Léon, ses enfants rejoindront le mari et le père de cette famille déporté de Malines aux camps de concentration d’Auschwitz-Birkenau en 1944.