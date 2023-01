Marc Van Ranst démonte un médicament vendu dans toutes les pharmacies de Belgique: «Je ne comprends pas pourquoi on continue de le vendre, arrêtez cette escroquerie»

Ce vilain virus reprend le dessus par rapport au coronavirus, avec ces températures hivernales qui nous font frissonner depuis quelques semaines. Marc a acheté et testé ce produit, et son avis est très tranché : « L’Oscillococcinum n’agit pas immédiatement. En fait, ça ne marche pas du tout. »

À l’appui, son avis scientifique : « La boîte que j’ai reçue du pharmacien en échange de 11,50 euros indique qu’une dose de 1 gramme de ce soi-disant remède contre les « états grippaux » contient 0,85 gramme de saccharose (sucre de table) et 0,15 gramme de lactose (sucre de lait), auxquels on a ajouté 0,01 ml d’eau agitée. »

« Boiron est le leader mondial de l’homéopathie ». On vous passe les détails techniques et ennuyeux, mais en gros la production d’un kilo d’Oscillococcinum rapporte environ 19.000 euros au laboratoire alors que son coût de production au kilo dépasse à peine les 30 euros en termes de matière première. C’est une mixture de plusieurs organes de canard de barbarie dilué dans de l’eau plus de 200 fois, avec du sucre. Et tout ça est vendu dans près de 50 pays.