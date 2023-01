Guerre en Ukraine: la Belgique débloque une aide militaire de 92 millions d’euros pour Kiev, revivez la conférence de presse en vidéo

Selon le journal L’Echo, la Défense fournira également des postes de tir pour missiles sol-air français à courte portée Mistral, mais sans les missiles, l’armée ne disposant plus de munitions de ce type depuis plusieurs années. La France et la Norvège ont livré plusieurs centaines de Mistral à Kiev.

L’amiral Hofman a pour sa part mentionné, lors d’une rencontre mardi avec quelques journalistes, la fourniture de missiles américains air-air de moyenne portée AIM-120 AMRAAM (« Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles »), de LAW (« Light Anti-Tank Weapon » ou M72, des armes anti-chars portables) et de grenades anti-chars. L’aide belge comprend aussi des fusils d’assaut Scar et de mitrailleuses Minimi, deux types d’armes légères fabriqués par la FN Herstal.

En séance plénière de la Chambre, le Premier ministre Alexander De Croo a confirmé jeudi que le gouvernement discuterait vendredi d’un « soutien additionnel, sur base des stocks militaires disponibles, en lien avec notre industrie de défense ». « J’espère que tout le monde comprendra que c’est un moment décisif pour la population ukrainienne », a-t-il exhorté en réponse à une question de Sophie Rohonyi (DéFI). « Voyons les décisions allemande et américaine. Nous les applaudissons. Et j’espère que la Belgique sera à la hauteur demain (vendredi) et concrétisera les annonces de la ministre de la Défense et du chef de la Défense ces derniers jours », a-t-il conclu.