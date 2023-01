Anderlecht officialise le départ de Julien Duranville, qui rejoint le Borussia Dortmund

Anderlecht a annoncé ce vendredi le départ de Julien Duranville après dix ans chez les Mauves. Comme évoqué depuis plusieurs jours, l’ailier de 16 ans rejoint le Borussia Dortmund, signant un contrat de « longue durée ». Le montant de la transaction est estimé à 12,5 millions d’euros.

« Depuis un certain temps déjà, le club était en pourparlers avec le joueur et son entourage pour trouver un accord qui lierait Julien au RSC Anderlecht pour une plus longue période », explique le club dans son communiqué. « Le club a tout mis en œuvre pour offrir à Julien, dans un cadre et une trajectoire clairs, un avenir au sein de l’équipe première du Sporting. Néanmoins, le joueur et son entourage ont privilégié un départ à l'étranger. Ceci a finalement abouti à un accord avec le Borussia Dortmund qui offre la meilleure solution pour toutes les parties. »

Formé à Anderlecht, Julien Duranville avait été lancé en équipe première du Sporting par Vincent Kompany en mai dernier lors du Topper au Club de Bruges, au cours duquel il avait joué 9 minutes. La pépite de Neerpede a obtenu plus de temps de jeu cette saison, disputant six matches de championnat et quatre rencontres de Conference League, pour un total de 341 minutes en mauve. Il avait inscrit son premier, et unique, but en D1A début septembre face à OHL. Blessé, l’international U19 ne jouait plus depuis la fin décembre.