Le 7e salon du mariage made in Vlan, ce week-end à Malmedy

Au programme de ce nouveau salon du mariage organisé par Vlan, des défilés, des animations et des concours sauront ravir les visiteurs. De nombreux prestataires de la région seront également présents afin de présenter mais aussi de proposer leurs services.

Tous les secteurs qui touchent de près ou de loin à l’organisation d’un mariage ou d’un événement y seront représentés : salles, traiteurs, photographes, animateurs, fleuristes, esthéticienne, coiffeuse, bijoutiers, robes de soirées et mariées, costumes, imprimeurs, location de châteaux gonflables, location de matériel, wedding planner… etc. Tous réunis en un seul et même endroit. De plus, l’entrée est entièrement gratuite !