Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra: jusqu’à 1.819 euros pour le smartphone le plus cher, voici ce qu’il faut retenir du Galaxy Unpacked 2023 (vidéo)

Après deux années à distance, Samsung a pu retrouver le plaisir d’une conférence physique ce mercredi 1er février. Depuis San Francisco, la marque sud-coréenne a tenu le Galaxy Unpacked, son traditionnel événement de début d’année. Comme son nom l’indique, celui-ci a pour but de présenter les nouveaux Galaxy S, la gamme premium de Samsung si l’on fait fi du pliable (Fold et Flip) qui garde ce statut « d’ovni » pour le moment. Sans surprise, le constructeur a donné ce que le grand public attendait : le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra. Des smartphones qui ne débarquent pas seuls puisque Samsung a également étoffé son catalogue PC avec le Galaxy Book3 Ultra, le Book3 Pro 360 et le Book3 Pro. Des produits qui subissent, tous sans exception, l’inflation. Inévitablement et malheureusement, la grille tarifaire impressionne.

Un argument à 200 Mpx Comme pour l’ensemble du secteur, difficile pour les Galaxy S23 de révolutionner le marché des smartphones. D’autant que les vraies nouveautés -et les plus grosses améliorations- sont réservées au nec plus ultra de la gamme (le S23 Ultra). Cela ne veut pas dire que les propositions sont inexistantes mais les différences avec la série S22 ne sautent pas aux yeux. On retrouve, par exemple, un processeur temporairement exclusif à Samsung (le Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy) pour lequel la marque promet « des performances sans précédent ». Côté batterie, on note toujours que le constructeur bride toujours ses produits à une charge de 45W. Une « manière de préserver les performances et l’autonomie », nous explique-t-on. Pour le reste, la communication s’axe sur la durabilité, les performances améliorées, la sécurité et l’interconnectivité de l’écosystème Samsung. C’est tout ? Pas vraiment.

C’est du côté de la photo que Samsung a décidé d’offrir son évolution majeure en équipant le Galaxy S23 Ultra d’un capteur Adaptive Pixel de 200 Mpx. À l’heure d’écrire ces lignes, difficile de se prononcer sur l’intérêt d’un tel appareil photo mais, pour avoir pu tester quelques minutes le téléphone, cela permet quelques utilisations sympathiques (comme un zoom x200… assez impressionnant grâce à un gros travail logiciel, comme on peut le voir sur les images ci-dessous). Pour le reste, on attendra de voir ce que les appareils ont réellement à offrir lors d’un test complet. Le zoom x200 avant le travail logiciel... ... le résultat après l’intervention logicielle. Cher Galaxy Côté design, la série Galaxy S23 ne bouleverse pas ses codes mais a le mérite de proposer un look élégant et sobre. Qui plus est, le constructeur laisse le choix de la couleur : quatre teintes mates (Phantom Black, Cream, Green et Lavender) et des couleurs exclusives supplémentaires sur Samsung.com (vert clair et gris pour le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ ; gris, vert clair, bleu clair et rouge pour le Galaxy S23 Ultra). Le Galaxy S23 est disponible immédiatement à partir de 949 euros, le Galaxy S23+ à partir de 1.199 euros et le Galaxy S23 Ultra à partir de 1.399 euros (1.819 euros pour la version 1TB). Autant dire que la grille tarifaire n’est pas la plus abordable mais suit une tendance (remember Apple) qui touche pratiquement tous les constructeurs. Pour Samsung, la hausse est d’environ 100 euros pour chaque modèle… Il faudra désormais voir si les smartphones valent leur prix lors de notre test complet à venir dans les prochaines semaines.