Les mesures de soutien face au coronavirus ont davantage préservé le revenu des Wallons et Bruxellois en Belgique

Sous l’effet de la crise sanitaire, le revenu primaire – qui constitue la majeure partie du revenu disponible des ménages – s’est fortement replié dans les trois régions (-3,8 points de pourcentage pour Bruxelles, -2,99 en Wallonie et -3,84 en Flandre), précisent l’ICN et la BNB. Néanmoins, cette baisse a été plus que compensée par l’accroissement des prestations sociales versées aux ménages, avec l’application à grande échelle du chômage temporaire pour les salariés et du droit-passerelle pour les indépendants. Cet effet de compensation a été beaucoup plus marqué à Bruxelles (+6,33 points de pourcentage) et en Wallonie (+6,02) qu’en Flandre (+4,48), ajoutent les deux institutions.

Même si elles se sont réduites, les disparités régionales en matière de revenu demeurent importantes : en 2020, le revenu disponible net par habitant s’est élevé à 20.700 euros à Bruxelles et en Wallonie, un niveau 12 % inférieur à celui observé en Flandre (23.500 euros).