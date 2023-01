Wavre et Bruxelles brilleront lors de la 4e soirée d’auditions de l’émission de la RTBF «The Dancer»

Ce mardi soir à 20h20, la quatrième et avant-dernière soirée d’auditions de la nouvelle émission de la RTBF The Dancer se tiendra. Comme lors des trois diffusions différentes, dix candidats défileront de nouveau devant le miroir de « The Dancer Belgique ». Lire aussi Un duo du Brabant wallon enflammera le plateau de l’émission The Dancer ce 17 janvier Il y a dix jours, nous vous présentions Cordélia et Julien, un duo originaire du Brabant wallon. Le 17 janvier, ils ont enflammé le plateau avec un Rock à quatre temps. Place aujourd’hui à trois nouveaux candidats de chez nous qui monteront sur scène.

Projecteurs sur trois d’entre eux Commençons avec non pas une mais deux candidates d’un coup. Andréa et Géraldine, des sœurs jumelles originaires de Wavre, formeront un duo. Ce mardi soir, elles s’illustreront avec une chorégraphie hip-hop. « On s’est inspirées de l’univers du hip-hop mais en représentant plus notre style. » Les Wavriennes profiteront de leur lien fraternel pour mettre leur connexion au cœur de leur thème : « Au final, les gens ne savent pas trop ce que c’est d’avoir une sœur jumelle donc on veut transmettre ça dans notre chorégraphie. C’est une chance et on veut mettre ça en avant », expliquent-elles.

AN&GE, le duo wavrien. - FB

Nadine, une Bruxelloise de 35 ans, sera également à l’affiche de cette 4e édition. Elle, qui danse depuis qu’elle respire et a grandi avec les clips de MTV et Michael Jackson, s’illustrera dans un style défini comme « hybride ». Sa chorégraphie sera le reflet de toutes ses années de pratique. En effet, à l’âge de 7 ans, elle commence par un an de danse classique, puis se dirige vers le contemporain sept ans plus tard, et enfin, à l’âge de la majorité, elle décide de monter son propre groupe de hip-hop. Aujourd’hui, la Bruxelloise travaille comme danseuse, chorégraphe et directrice artistique. Nadine, la Bruxelloise. - FB