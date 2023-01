La Communauté Urbaine du Centre devient «Centropôle»

C’est officiel depuis ce matin, dévoilé durant la cérémonie des vœux 2023 aux ascenseurs funiculaire de Strépy-Thieu, la Communauté Urbaine du Centre, qui œuvre au développement social et économique des 12 communes de la Région du Centre, change d’identité et devient Centropôle.

Pour rappel, déjà dans les cartons dès 1997, la Communauté Urbaine a été créée par les communes du Centre avec pour missions l’élaboration et la promotion d’une image valorisante de la Région du Centre, l’étude, l’approche coordonnée et le soutien de dossiers relatifs à la Région du Centre susceptibles de conforter les structures existantes ainsi que de susciter et d’impulser des projets et des activités nouvelles dans des domaines tels que notamment l’action sociale et la santé, l’environnement et l’aménagement du territoire, l’économie et l’emploi, l’insertion sociale et professionnelle, le logement, la sécurité, le surendettement, le tourisme, le transport et d’autres matières concernant la proximité des citoyens