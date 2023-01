«Messiah»: trois ans après son annulation, la série controversée pourrait-elle renaître de ses cendres? Tomer Sisley répond! Le thriller politico-religieux de Netflix racontait l’ascenssion d’un nouveau prophète venu défier l’organisation État islamique, en Syrie. Netflix

Par Lenny Verhelle

En 2020, vous étiez dans « Messiah », dont la saison 2 confirmée a ensuite été avortée à cause de la crise sanitaire. L’annulation de cette série par Netflix, c’est votre plus grand regret ? Ah, vous voulez m’emmener sur ce terrain-là ! (Rires.) Si vous voulez me faire pleurer et que je raccroche en me disant que j’ai raté ma vie… oui, quelque part, c’est bien mon plus grand regret. J’ai trouvé cette série particulièrement bien écrite. Au moment où je vous parle, j’en ai encore la chair de poule, vraiment. J’ai pris tellement de plaisir à jouer ce personnage (un agent de la sécurité intérieure israélienne). Et puis bon, je pense que tout le monde a vu que cette fiction était différente, donc évidemment que je regrette qu’on n’ait pas fait cette deuxième saison, qui était pourtant écrite – et tellement bonne ! Mais voilà, le Covid en a décidé autrement, il y a d’autres rôles qui m’attendent.

Pour le coup, c’est vraiment un mystère pour moi. Je ne sais pas pourquoi on ne relance pas la machine. Je suis sûr que si les personnes qui m’en ont parlé avaient toutes écrit à Netflix pour exprimer leur mécontentement, ils auraient débloqué la deuxième saison. Parce que c’est déjà arrivé avec d’autres séries, qu’ils avaient décidé d’arrêter puis de poursuivre après avoir reçu des mails et des mails. Je pense à « Sense8 », par exemple. Maintenant, je crois qu’ils sont passés à autre chose. Ça fait un petit moment déjà que la première saison de « Messiah » est disponible sur la plateforme, et je sais qu’ils détestent sortir une suite trop longtemps après. C’est dommage…