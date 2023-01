La police de Huy ne s’attendait pas à cette visite surprenante ce vendredi: «Il est entré tout seul, comme un grand!» (photo)

L’histoire donne le sourire et pour cause : ce vendredi matin, la police de Huy a accueilli au sein de son poste principal un individu un peu particulier… un renard adulte, visiblement farouche et fort curieux. « C’est comme s’il avait pris rendez-vous. Il est entré tout seul par la porte ouverte, comme un grand, s’amuse le commissaire Jasselette. On l’a trouvé bien sagement à l’accueil. Il avait l’air malade et il avait faim. » Le renard est entré par la porte principale. - FB

« Il était très sociable » L’équipe enferme alors l’animal dans la salle d’attente et appelle le centre de revalidation des espèces animales à l’état sauvage (CREAVES) de Coutisse (Andenne). « Il a eu un vrai traitement de faveur ! On a dû faire sortir les citoyens présents dans la pièce pour y mettre l’animal. On lui a alors donné des croquettes pour chiens. L’animal ne bougeait pas d’un poil et n’était pas agressif. Il était même très sociable, pour un renard ! On a pu l’approcher à moins d’un mètre », ajoute-t-il.

Au total, l’animal est resté 45 minutes au sein du poste de police avant d’être pris en charge par le CREAVES. « Il traine dans le coin depuis quelques jours, explique Juliette Economides, responsable du centre d’Andenne. On nous a signalé sa présence en début de semaine à proximité du home Saint-Joseph mais on n’avait pas réussi à l’attraper. »

Un traitement au centre Galleux, l’animal a commencé à suivre un traitement au centre. « Il est affaibli car il perd des plaques de poils. Il a donc du mal à se réchauffer et est certainement parasité en interne. On lui a administré des antibiotiques, un vermifuge et on va le garder ici pendant six à huit semaines, ensuite il sera relâché. » Mais la responsable reste confiante : « Il a de bonnes chances de survie. Il a été pris en charge relativement tôt, ce qui maximise ses chances de s’en remettre. »