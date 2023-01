L’énorme craquage à plus de 700.000 euros de Cristiano Ronaldo! (photos)

Cristiano Ronaldo a débuté son aventure en Arabie saoudite, où il a signé un contrat mirobolant avec le club de Al-Nassr. Et pour fêter sa signature, le quintuple Ballon d’Or s’est fait plaisir, en s’achetant une montre de luxe de la marque Jacob and Co aux couleurs de l’Arabie saoudite, d’une valeur de… 716.000 euros !

Il s’agit plus précisément de la Jacob and Co Caviar Tourbillon, composée de 389 tsavorites, des pierres précieuses d’une couleur similaire à celle des émeraudes, plus que probablement en guise de clin d’œil à l’Arabie saoudite.