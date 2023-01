Arnaud Delvenne, candidat liégeois de «Top Chef», s’est séparé de son compagnon

Période difficile pour Arnaud Delvenne. Selon nos informations exclusives, l’ancien candidat de « Top Chef » s’est séparé de son compagnon, Arnaud De Schepper, directeur de salle au restaurant doublement étoilé « L’air du temps », à Éghezée. Une histoire d’amour qui s’achève après environ neuf mois de relation. Les deux restaurateurs semblaient pourtant follement amoureux. Ensemble, ils formaient le duo « Arnaud Carré », comme ils aimaient le dire. L’automne dernier, le couple avait même lancé son propre concept de repas gastronomiques livrés à domicile et ambitionnait d’ouvrir son propre établissement dans le courant de l’année. Des projets qui ne semblent plus à l’ordre du jour.

Marié une fois dans le passé, Arnaud Delvenne n’avait pas manqué d’évoquer son divorce dans la presse. « J’ai perdu mon premier mari en ne discutant pas. J’ai été marié pendant dix ans. J’ai décidé de terminer cette relation parce que je n’étais peut-être pas spécialement bien dans ma tête, et certainement dans mon corps », avait-il confié à Télé-Loisirs. Désormais, si on ne connaît pas les motifs de sa rupture avec Arnaud De Schepper, le chef liégeois, qui a récemment ouvert son restaurant « Nono » au cœur de la Cité Ardente, serait très affecté par la situation. À tel point qu’il a supprimé toutes les photos de lui et de son compagnon sur son compte Instagram. Certainement une façon pour Arnaud de tourner définitivement la page.