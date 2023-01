Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dix vélos des « Bikers » (policiers à vélo, NDLR) de la police de Bruxelles Capitale / Ixelles ont récemment été envoyés en Ukraine où ils sont depuis lors utilisés par la brigade cycliste de la police de Tchernihiv, à un peu plus d’une centaine de kilomètres au nord de Kiev. « J’ai vu sur Twitter que la Commission européenne soutenait un projet qui s’appelle « Bikes 4 Ukraine » et qui, comme son nom l’indique, a pour but d’envoyer des vélos en Ukraine. Je me suis tout de suite dit « pourquoi ne pas faire une contribution » à notre niveau et on a donc organisé un don de vélos de la police de Bruxelles Capitale / Ixelles pour l’Ukraine », explique Jurgen Willems, chef des « Bikers » de la direction « Trafic » de la police de Bruxelles Capitale / Ixelles qui ne se doutait alors pas un instant que ces vélos atterriraient dans les mains de la police ukrainienne.