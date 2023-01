Une dizaine de policiers en renfort au Quartier Nord: «Les policiers sont traumatisés par le manque de soutien par le Fédéral»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Interdiction de vente d’alcool entre 20h et 6h, contrôle des rassemblements de plus de cinq personnes… Les bourgmestres de Saint-Josse et Schaerbeek tentent de rétablir un sentiment de sécurité dans le Quartier Nord à l’aide d’arrêtés de police.