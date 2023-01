Coupe du monde de hockey: les Red Lions affrontent les Pays-Bas pour une place en finale (direct, 0-0)

Champions du monde de hockey fin 2018, les Belges sont revenus en Inde avec la ferme intention de doubler la mise. Premiers de leur groupe et tombeurs sans forcer de la Nouvelle-Zélande (2-0) en quarts, les Red Lions sont à l’aube de disputer un derby des plats pays qui s’annonce explosif. Vendredi (14h30 belges) au Kalinga Stadium de Bhubaneswar, la Belgique (FIH 2) et les Pays-Bas (FIH 3) s’affronteront dans un duel entre deux équipes aux trajectoires opposées.

Attaque mitraillette avec 27 buts depuis le début de la compétition, les Pays-Bas n’ont pas croisé la route d’un seul cador, là où les Belges ont pu se mesurer en phase de groupes à l’Allemagne, qui s’est qualifiée pour la finale en dispoisant de l’Australie.

Ce manque d’expérience, couplé à l’enchaînement de matches aisés côté néerlandais, pourrait être à l’avantage de Red Lions, dont l’ossature est globalement identique depuis les Jeux olympiques 2016. C’est d’ailleurs à Rio que l’équipe nationale belge a disputé sa première de six demi-finales de rang. Elle présente le bilan de cinq victoires pour une seule défaite, subie lors d’un Euro 2021 aux allures de répétition générale avant Tokyo.

Une victoire vendredi permettrait aux Red Lions, aussi champions d’Europe et olympique, de s’approcher un peu plus d’un doublé que l’Allemagne (2002, 2006) et l’Australie (2010, 2014) ont réalisé récemment.